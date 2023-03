Marcelo Lima diz que está ‘tranquilo com escolha’ de sair do Solidariedade

Da Redação



09/03/2023 | 06:02



O deputado federal Marcelo Lima (sem partido), que se desfiliou no último dia 15 do Solidariedade, reagiu com tranquilidade à declaração do presidente nacional da sigla, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho do Força, ao afirmar que ele deve perder o mandato por infidelidade partidária, a partir de ação protocolada pelo partido no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Sou formado em direito muito antes de ser deputado. Se tem algo que conheço e respeito profundamente é a legislação brasileira. Estou tranquilo em relação às minhas escolhas e decisões”, afirmou Marcelo.



Em entrevista ao Diário no dia 7, Paulinho da Força disse que Marcelo “cometeu erro grave de sair sem discutir com a direção. Ele simplesmente se desfiliou, procurou o cartório e não avisou ninguém”. No documento protocolado, o Solidariedade argumentou que o ato de desfiliação “foi executado de forma sorrateira”.



O atual deputado criticou o tom de Paulinho, primeiro suplente da sigla. “Buscar novos caminhos é da vida. Desnecessário é o velho jogo sujo da política brasileira, ainda venerado por muitos, que inventa, distorce e tenta denegrir a imagem de quem é sério e só quer trabalhar”, disse Marcelo