Morre ex-vereador Antonio Leite, pai do parlamentar Eduardo Leite

16/02/2023



Morreu nesta quinta-feira (16) o ex-vereador de Santo André Antonio Leite, militante histórico do PT e que atuou na Câmara por quatro mandatos, entre 1997 e 2012. Ele era pai do atual vereador Eduardo Leite (PSB). O velório será realizado na Câmara nesta sexta-feira (17) a partir das 15h e o sepultamento ocorrerá no cemitério do Camilópolis.

O gabinete do parlamentar emitiu nota de pesar: “Leite, como era conhecido pelos amigos, será sempre lembrado como um grande homem público, um exemplo de pai e marido, que serviu nossa cidade por quatro mandatos. Nós, da equipe do vereador Eduardo Leite, nos solidarizamos com a família e amigos".



O presidente da Câmara, Carlos Ferreira (Republicanos), falou sobre a morte do ex-vereador. “Em nome de todos os vereadores, o presidente se compadece com a dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos familiares e amigos que de luto se encontram. Neste momento difícil para o vereador Eduardo Leite e seus familiares, ficará o legado do seu pai, ex-vereador Antônio Leite de luta pela democracia e bem comum".



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também se manifestou: “Tive o prazer de conviver com ele durante minha atuação no Legislativo. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”.