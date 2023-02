Marcelo segue na luta por zerar a fila do INSS

Da Redação



16/02/2023 | 06:32



O deputado federal Marcelo Lima (Solidariedade) voltou a se encontrar com o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), para seguir na batalha para zerar a fila do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Na reunião, que ocorreu na terça-feira (14), o parlamentar acompanhou a explicação de Lupi sobre a convocação da reserva do concurso do INSS de 2022. Segundo Marcelo, o ministro se comprometeu a chamar mais de três mil pessoas ao longo deste ano. A convocação dos primeiros mil candidatos foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15). “O ministro me garantiu que este é o foco do ministério, e o mais importante, a contratação de pessoas”, disse o deputado do Grande ABC.

Bastidores

Ariel assume Conanda

O advogado Ariel de Castro Alves, atual secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vai exercer mais uma importante função no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Indicado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ariel foi eleito ontem presidente do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). O advogado já havia sido conselheiro do órgão, como representante da sociedade civil.