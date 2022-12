Fundo Social entrega cestas e panetones para entidades

Da Redação



23/12/2022 | 08:25



O Fundo Social de Solidariedade de Santo André, por meio do Banco de Alimentos, realizou nessa quinta-feira (22) a entrega de aproximadamente 3.000 cestas básicas, doadas pela empresa Braskem, e mais de mil panetones e chocotones doados pelo Buffet Villa Kids Galpão. No total, as 121 instituições cadastradas no Banco foram beneficiadas com as doações, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

"Mais uma entrega com a colaboração e solidariedade dos parceiros do Banco de Alimentos e dos munícipes que não deixam de trazer sua doação nos eventos do Natal Solidário, e assim nos ajudam diariamente a colocar alimento na mesa de quem mais precisa. São milhares de andreenses, que através das entidades sociais do município, terão um Natal muito mais feliz e recheado de carinho", destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra.

A entrega aconteceu na sede do Banco de Alimentos, em sistema drive-thru. A quantidade de itens retirados foi de acordo com o número de famílias atendidas por cada entidade Social.

"Essa doação faz muita diferença em nossa instituição, se não fosse o Fundo Social de Solidariedade não seria possível atender a demanda que temos. Agradecemos muito o apoio, que ajuda a suprir a necessidade dos nossos atendidos", disse a fundadora e presidente da Associação de Voluntários da Saúde de Santo André, Aparecida Leite. A missão do Banco de Alimentos de Santo André, reaberto em abril de 2017, é assegurar uma nutrição saudável a todos os beneficiários, além de reduzir perdas e desperdícios de alimentos e produtos de necessidades básicas não comercializados, mas ainda próprios para o consumo.

Esta iniciativa da Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, permite à população em alta vulnerabilidade o acesso a alimentos de qualidade. O Banco de Alimentos atua com instituições de assistência cadastradas que atendem diversos públicos.

Cada munícipe recebe doações de acordo com suas necessidades nutricionais. Para ser um doador, basta entrar em contato pelos telefones 4996-9506 ou 4996-9507.