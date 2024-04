Correspondência. A volta à escola em São Caetano. Como consultar esses documentos? Vida longa, professor Takara. Cabeça Ativa e gratidão.

“A cidade que acolheu migrantes de todo o País, cresceu e se desenvolveu, porque o nome bendiz”.

Anita dos Santos Grego, “A cidade se renova”, Poemas da Cidade, volume 2, 2015.

Anita é natural de Santa Terezinha, hoje Elísio Medrado (BA). Escritora e poeta. Ela abre este novo volume de “Poemas da Cidade” sob o título “Santo André, forja ardente de amor e trabalho”, verso do hino oficial da cidade (José Amaral Wagner e Luiz Carlos da Fonseca Carlos).

Este volume 2 já traz o nome da Editora Coopacesso, legitimamente andreense.

SÃO CAETANO

A presença do professor João José Dario na criação da Escola Técnica Jorge Street foi importante não porque ele era o secretário da Educação, Cultura e Esportes na ocasião, mas porque ele e os demais membros do grupo do Conselho resolveram arriscar tudo e tocar para frente a implantação da escola.

Apesar de todas as dificuldades que foram impostas a eles, não desistiram. E, principalmente, porque o trabalho foi realizado sem a pretensão de ganhar ou se candidatar a nada.

Professor Dario, como secretário municipal em seus 20 e poucos anos, se preocupava em fornecer acesso à Educação a toda população. E como ele me disse pessoalmente: não tem como mensurar a satisfação e a emoção de poder ver o resultado daquele fruto plantado há 50 anos. Porque quando se planta algo assim, não é para si, mas para as futuras gerações. E graças a Deus, deu certo.

Marco Antonio Mandarino - São Caetano

NOTA DA MEMÓRIA – Professor Marco Antonio Mandarino realiza importante trabalho de construção da memória da Escola Técnica Jorge Street, a caminho dos seus 50 anos. Na semana passada, Marco Antonio recebeu a visita do professor João José Dario e a memória da escola ficou mais rica.

DOCUMENTAÇÃO

Grande ABC, 1890-1937. Documentos reunidos... (Memória, 24-4-2024). Gostaria de saber se (a documentação) está disponível para pesquisa e onde encontro este documento.

Paulo Berlanga

NOTA DA MEMÓRIA. A documentação reunida e preservada referente à vida administrativa da região entra agora na fase de sistematização. “Memória” acompanha e informará quando os documentos estarão disponíveis para consulta e pesquisa.

TAKARA

Aos 92 anos, o 11º livro do professor Takara (Memória, 25-4-2024). Que alegria saber que o querido professor Takara está bem aos 92 anos e nos ensinando tanto mais sobre a história e sobre a vida.

Priscila Ferreira Perazzo

São Caetano

CABEÇA ATIVA

É o fim da Cabeça Ativa (Memória, 27-4-2024). “Memória”, sua presença em nossa trajetória neste período da revista Cabeça Ativa foi um dos melhores presentes que ganhamos. Gratidão por abrilhantar cada edição de nossa revista na coluna. Gratidão imensa por tanto carinho e respeito. Ficará eternizado em nosso coração

Claudia Brino

São Vicente, SP

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 30 de abril de 1994 – ano 36, edição 8687

MANCHETE – Novo fundão entra em vigor na segunda-feira (2-5-1994) e fundos de curto prazo entram na era da URV.

SANTO ANDRÉ – O Parque Regional Chácara Pignatari, em Utinga, será reaberto hoje (30-4-1994).

SÃO CAETANO – Prefeito Antonio Dall’Anese defende verticalização da cidade, garante qualidade de vida em São Caetano e rebate críticas feitas por Walter Braido (ex-prefeito).

CULTURA & LAZER – Dramaturgo Luís Alberto de Abreu mostra texto inédito, “Ao terceiro dia”, baseado na vida de Lima Barreto. Hoje (30-4-1994), na Livraria Alpharrabio.

NOTA DA MEMÓRIA – Pois é, Abreu. E trinta anos se passaram. E você, fiel à sua Ribeirão Pires, hoje é um nome nacional e internacional. Venha contar a sua história aqui em “Memória”. Será uma honra recebê-lo.

MÚSICA – Raça Negra no clube da Ford, na Estrada do Alvarenga, em São Bernardo.

NOTA DA MEMÓRIA – Ford, Clube da Ford, Clube do Fordinho. O que restou além de memória e nostalgia?

EM 30 DE ABRIL DE...

1904 – Em Ribeirão Pires, o trem de Santos, ao chegar ao quilômetro 47, apanhou na linha o português José Maia, 44 anos, matando-o instantaneamente.

Formava-se em São Paulo o Clube Brasileiro da Peteca.

1959 - Sesi antecipava o desfile comemorativo ao Dia do Trabalhador, reunindo grêmios e associações no largo do Ipiranguinha, em Santo André.

2023 – Há um ano “Memória” apresentava Raul Christol, correspondente em São Bernardo de “A Gazeta” e colaborador de outros jornais.

Mantemos em nossos arquivos o livro de recortes com as notícias do correspondente, a nós confiado pelo casal Vicente/Elexina D’Angelo, e do qual precisamos lançar mão mais vezes, tantas são as informações que Raul Christol registrou sobre o que foi notícia na região na primeira metade do século XX.

