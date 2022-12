Cris Dias e Julia Konrad trocam farpas nas redes após polêmicas com Thiago Rodrigues

20/12/2022 | 13:11



Alfinetadas sem fim! Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, Thiago Rodrigues sofreu um acidente. Mas, apesar de ter falado que foi atacado, a polícia trabalha com a hipótese de que ele caiu sozinho e foi furtado. Após a história completa ser de conhecimento geral, Cris Dias, ex-esposa do ator, publicou algumas indiretas.

Porém, depois de receber algumas indiretas de Julia Konrad, a jornalista não ficou quieta. Em seu Twitter ela revelou que é bloqueada pela atriz:

2022 terminando, hora das verdades. A Julia Konrad quer se meter, né? Então tá. Ela me block aqui e no insta há anos, pra poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo. Mas não queríamos dar mais mídia pra isso. Mas?quem sabe em 2023, né?!

Em seguida, Cris Dias falou sobre a acusação de estupro que a artista fez a Caio Paduan, atual namorado da jornalista. Segundo ela, Julia mentiu sobre o abuso.

Como alguém pode acusar alguém de crime hediondo sem citar o nome e sem provas? Só manipulando a mídia e o meio usando ameaças e a causa feminista? Não queria dar pano mas ela segue on e agora ignora que tem um menor envolvido. Você sabe que você pode tomar processo, Julia Konrad?

As covardes excluíram os tweets. Mas pra vocês entenderem o porquê estou falando aqui. A estuprada de Taubaté cheia de sororidade comigo e numa história envolvendo um menor de idade e que nada tem a ver com ela, só pra piorar. Essa é a pobre mocinha estuprada sem saber tá aí.

Bem burra além de tudo, Julia Konrad, ainda fica fazendo cortina de fumaça pro que realmente precisa ser debatido: a falta de pensão em dia e a presença necessária de um genitor na vida de um menor.

Rebateu

Sem citar nomes, Julia decidiu retrucar. Com poucas palavras, ela deixou bem claro que, apesar dos ataques, está do lado de Cris.

Eu tô do teu lado, mulher.