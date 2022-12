Charge - 8 de dezembro de 2022

Seri

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) cobrou explicações do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sobre a Lei 7034/2021, publicada em 15 de dezembro do ano passado, que permitiu a doação de um terreno público ao Instituto Bióleo Ação Triângulo de Desenvolvimento Sustentável. O órgão recomendou ao Paço que não efetive a doação do espaço, que ainda se encontra sem ocupação. A Prefeitura tem prazo de 30 dias para enviar uma resposta ao MP, sob pena de adoção de "medidas judiciais cabíveis".