Matthew Perry não assiste episódios de Friends por lembrar qual substância ilícita usava em cada temporada: Estava brutalmente magro

06/12/2022 | 13:10



So no one told you life was gonna be this way? Conhecido por interpretar Chandler Bing em Friends, Matthew Perry confessou que, apesar de usufruir do sucesso da sitcom, a vida nos anos 1990 não era nada fácil. Por conta do histórico de vício em drogas e álcool, o ator emagreceu muito ao longo das gravações - e isto era visível nos episódios. Sendo assim, em entrevista ao Tom Power, Perry revelou que, enquanto milhares de pessoas maratonam o programa, até hoje ele não consegue assisti-lo pois sente desconforto de ver sua aparência.

- Não posso assistir ao programa porque estava brutalmente magro. Porque eu posso dizer quando bebia, tomava opióides, cheirava cocaína. Eu poderia dizer temporada por temporada pela minha aparência. Acho que ninguém mais pode, mas eu certamente posso. É por isso que não quero assistir, porque é o que vejo.

O ator ainda afirmou que não usava substâncias ilícitas no set, mas, ainda assim, chegou a trabalhar de ressaca.

- Eu tinha uma regra de não beber ou usar drogas enquanto trabalhava porque tinha muito respeito pelas cinco pessoas com quem trabalhava. Porém já cheguei para trabalhar extremamente de ressaca.