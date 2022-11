Estado de saúde da filha de Juliano Cazarré piora e esposa do ator pede orações

30/11/2022 | 08:10



A família de Juliano Cazarré segue passando por momentos angustiantes. Isso porque, de acordo com a esposa do ator, Letícia Cazarré, a filha caçula apresentou piora no estado de saúde, na última terça-feira, dia 29.

Maria Guilhermina nasceu com um problema raro no coração, a anomalia de Ebstein, e está hospitalizada desde então. Entre altos e baixos, com apenas seis meses de vida, a pequena já passou por várias cirurgias e, desta vez, parece estar com uma infecção grave.

Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos, escreveu Leticia nas redes sociais.