Meghan Markle recebeu ameaças nojentas quando morava no Reino Unido

Ao que parece, quando morava no Reino Unido, a vida de Meghan Markle não foi nada fácil. Isso porque, segundo Anil Kanti, ex-chefe de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres, a Duquesa de Sussex vivia recebendo ameaças nojentas na época em que ocupava o cargo de membro superior da família real.

Falei publicamente por muitos anos sobre a ameaça do terrorismo de extrema direita neste país. Se você tivesse visto as coisas que foram escritas e as estivesse recebendo ? o tipo de retórica que está online ? se você não sabe o que eu sei, você se sentiria ameaçado o tempo todo, explicou Kanti ao Channel 4 News.

O ex-chefe revelou que as ameaças foram investigadas e o casal chegou até a processar várias pessoas envolvidas com o intuito de manterem a proteção dos dois filhos, Archie e Lilibet. Contudo, a preocupação só aumentou quando a Duquesa de Sussex e Príncipe Harry perderam os benefícios de segurança após renunciarem os deveres reais e se mudarem para a Califórnia.

Vale lembrar que Harry já manifestou algumas vezes que temia que Meghan tivesse o mesmo fim que a sua mãe, Lady Diana - que sofreu o trágico acidente de carro quando foi perseguida por paparazzi.

- A história estava se repetindo. Minha mãe foi perseguida até a morte enquanto mantinha um relacionamento com alguém que não era branco [Dodi Al Fayed], e agora veja o que aconteceu. Você quer falar sobre a história se repetindo? Eles não vão parar até que ela morra, desabafou no documentário The Me You Can't See.