Adriane Galisteu apresenta A Fazenda usando calça que ganhou de Ayrton Senna e relembra história com o piloto

27/11/2022 | 15:11



Momento nostalgia! Adriane Galisteu, mais uma vez, se mostrou saudosa ao relembrar o ex-namorado, Ayrton Senna, em um de seus looks para A Fazenda. Desta vez, a apresentadora estava usando uma calça com uma história para lá de especial.

Em suas redes sociais, a loira posou com a calça e ainda aproveitou para contar a história do dia que ganhou a peça, de presente do lendário piloto de fórmula 1:

Look com história! Estávamos eu e o Ayrton em um show da Tina Turner, tive o privilégio de estar pertinho dela no palco e ela encerrou o show com essa calça. Logo após o show, rolou um leilão beneficente, o Ayrton arrematou essa calça e me presenteou!

Essa não é a primeira vez que Galisteu relembra o ex-namorado durante esta edição de A Fazenda. No inicio da temporada, ela apareceu com um par de botas que foi presente do piloto.