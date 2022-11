Provável data de alistamento de Jin do BTS é divulgada

24/11/2022 | 12:11



Triste notícia para as fãs do BTS! Os sete garotos sul-coreanos estão começando a se preparar para cumprirem seus deveres para com o governo de seu país de origem, e o primeiro deles será o Jin.

Segundo a agência de notícias Reuters, a data está definida para Seokjin se apresentar ao exército coreano e dar início aos seus treinamentos básicos. As informações, publicadas nesta quinta-feira, dia 24, definem o dia 13 de dezembro como o dia previsto, poucos dias depois do aniversário de 30 anos de idade do cantor.

Vale lembrar que os outros membros da boyband ainda não anunciaram suas agendas pessoais para o exército, mas estão focados em alavancar as carreiras solos. O álbum solo do RM, líder do grupo, será lançado dia 2 de dezembro.