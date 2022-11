Santo André anuncia seus primeiros reforços para o Paulistão

Pedro Lopes

Especial para o Diário



21/11/2022 | 16:32



O Santo André anunciou na manhã desta segunda-feira (21) seus primeiros reforços para a temporada de 2023. Os laterais Igor Fernandes e Ricardo Luiz chegam para ajudar a equipe no Campeonato Paulista. O Ramalhão faz parte do Grupo D, encabeçado pelo Palmeiras e completado por São Bernardo FC e Portuguesa. A estreia do time acontece no dia 15 de janeiro, quando recebem o Guarani, no Estádio Bruno José Daniel.

Igor é lateral-esquerdo, tem 30 anos e começou sua carreira no Corinthians, em 2013, conquistando o Paulistão daquele ano pelo clube. Ele também soma passagens por Flamengo-SP, Sport-PE, Linense, Tigres do Brasil-RJ, Novorizontino, RB Bragantino, ABC-RN, Avaí-SC, CSA-AL, Ferroviária, Remo-PA e São Bernardo. O jogador acredita em um time competitivo, dizendo que "venho super motivado para esse desafio na minha carreira. Nossa expectativa é fazer um excelente campeonato e chegar longe”.

Já Ricardo, que atua pelo lado direito, é um velho conhecido da casa. Ele atuou no Ramalhão no Paulistão de 2020, onde foi titular. Aos 27 anos, ele tem passagens por Tricordiano-MG, Villa Nova-MG, Araxá-MG, Social-MG, Guarani-MG, Atlético Goianiense, GE Brasil-RS, Remo-PA, Novorizontino, Londrina-PR e Mirassol. “Estou muito feliz por voltar ao Santo André. Sabemos que o clube vem em uma crescente para montar uma equipe de qualidade, e agora começamos os trabalhos com o professor Vinícius para chegarmos 100% em janeiro”, disse Ricardo.

“Fiz um bom ano no meu último clube, disputei Estadual, Série C e Copa do Brasil, e chego com um bom preparo físico, vou chegar tranquilo no Paulistão”, completou o atleta, que agradeceu o apoio da torcida após o anúncio de sua volta.