De olho na Olimpíada, governo francês inaugura tanque gigante para ajudar a limpar rio Sena

Preocupado com a Olimpíada de Paris-2024, o governo francês anunciou mais uma medida para ajudar a limpar o rio Senna, nesta quinta-feira, a menos de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos. O rio, um dos grandes pontos turísticos da capital francesa, será a sede de provas olímpicas e paralímpicas.

A nova medida consiste num tanque gigante de água, um reservatório escavado junto à estação ferroviária de Austerlitz, em Paris, que tem como objetivo recolher o excesso de água da chuva e evitar que águas residuais carregadas de bactérias entrem no Sena. O tanque pode conter o equivalente a 20 piscinas olímpicas de água suja que agora será tratada em vez de ser vazada através de bueiros no rio.

O reservatório deve resolver problema que atrapalhou eventos-teste que seriam realizados em Paris, no ano passado. Provas nas águas do rio Sena foram canceladas devido à má qualidade da água, em razão de fortes chuvas que acabaram sobrecarregando os antigos esgotos da cidade, fazendo com que uma mistura de água da chuva e esgoto não tratado fluísse para o Sena.

O novo tanque de armazenamento "garante" que a água pode ser armazenada mesmo durante tempestades severas e ajudará os níveis de água a "voltarem ao normal o mais rápido possível", disse a prefeita de Paris, Anne Hildago.

A abertura do reservatório é o mais recente passo em direção a um rio mais limpo e faz parte de uma série de instalações recém-construídas, incluindo uma estação de tratamento de água em Champigny-sur-Marne, a leste de Paris, inaugurada no mês passado.

Durante a Olimpíada, a água será testada às 3h da manhã todos os dias para determinar se os eventos podem ocorrer conforme planejado. Se os resultados não estivessem de acordo com os padrões, os eventos poderão ser adiados por alguns dias, disseram os organizadores.

O custo estimado dos esforços de limpeza supera o 1,4 bilhão de euros (cerca de R$ 7,76 bilhões), pagos pelas autoridades estatais e locais. "Há mais de dez anos, temos visto uma melhoria muito significativa na qualidade da água do Sena e os peixes e a vida selvagem do nosso rio estão de volta", disse Hidalgo.

O rio Sena será o local de disputa da prova da águas abertas (antes chamada de "maratona aquática) e também da natação na prova de triatlo, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada.