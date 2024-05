5ª edição da Corrida da Ossel agita Santo André

Tradicional no Grande ABC, a 5ª Corrida Ossel Run será realizada no dia 26 deste mês. O evento promete incentivar a saúde e o bem-estar. A atividade faz parte do calendário oficial dos corredores da região e as inscrições já estão abertas. A Ossel Assistência é a principal patrocinadora do evento, com a Ossel Care.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial do evento. Os kits custam a partir de R$ 69, além da taxa de serviço. A corrida, que tem percursos de 5 Km e 10 Km para corredores, e de 5 km para quem optar pela caminhada, inclui a nova geração, com kits infantis (composto por número de peito e medalha para as crianças que concluírem a prova).

Na edição deste ano a expectativa é reunir cerca de 3.000 atletas no evento esportivo. “Faz parte do calendário da região e por isso é conhecido e aguardado. Fica o convite às famílias que tragam filhos, sobrinhos e netos”, diz Luciana Patara, diretora de Marketing da Ossel Assistência do Grande ABC.

A largada, prevista para às 7h30, será no Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário). O percurso passará pela Perimetral, Avenida Santos Dumont, Rua Giovanni Batista Pirelli e Avenida Edson Danilo Dotto. A chegada também está programada para o Paço Municipal da cidade.

A entrega dos kits de corrida será realizada um dia antes da corrida, no sábado, 25 de maio, na loja da Decathlon do Shopping ABC (Piso Loft), em Santo André, das 11h às 20h.

SERVIÇO

Data do evento: 26 de maio – às 7h30.

Valor: a partir de R$ 69.

Endereço: Concentração no Paço Municipal de Santo André.

Mais informações pelo site: https://minhasinscricoes.com.br/evento/corridaosselrun2024