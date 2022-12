Santo André anuncia mais dois reforços para a temporada

Pedro Lopes

09/12/2022



A preparação do Santo André para o Paulistão de 2023 segue a todo vapor. Nesta quinta-feira (8), o clube anunciou a contratação de mais dois atletas para o seu plantel, são eles o volante Djavan e o atacante Júlio Vitor. Os dois atletas chegam ao Ramalhão vindos do Náutico (PE), onde disputaram a última Série B do Brasileirão.

Djavan tem 27 anos e começou sua carreira no Botafogo-PB, onde conquistou o título da Série D e o Campeonato Paraibano de 2013, além disso, tem passagens por Lucena (SC), Miramar (PB), ABC (RN), Mirassol , Boa Esporte (MG) e Cuiabá (MT).

Já Júlio tem 21 anos e é natural de São Bernardo. O atleta foi revelado pela Ponte Preta e teve uma passagem de quatro anos pela Ferroviária.

Com a dupla, o Santo André chega ao décimo reforço anunciado para o Paulistão. O clube já havia acertado com os goleiros Filipe e Lucas Frigeri, os laterais Igor Fernandes e Ricardo Luz, os zagueiros Matheus Mancini, Ednei e Rodolfo Filemon, e os meias Gerson Magrão e Nenê Bonilha.