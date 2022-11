Ex-esposa de Claudia Jimenez comemora data em que a atriz completaria 64 anos de idade: -Céu em festa

18/11/2022 | 18:11



Se não tivesse morrido, Claudia Jimenez estaria completando 64 anos de idade nesta sexta-feira, dia 18. A sua ex-esposa, Stella Torreão, homenageou a amada com uma linda publicação e um texto de emocionar. Nos cliques, ela revela que seu plano de fundo do celular ainda é a atriz, e na foto seguinte mostra registros do último aniversário de Jimenez.

Na legenda, escreveu:

Céu em festa... Em mim, vários planos desfeitos... Metade de mim desfeita. Brasil agradece por seu legado; você, como atriz talentosa, nos fez gargalhar, chorar, rezar, cuidar, ter fé, ter coragem! Como minha parceira de vida, fomos tudo que poderíamos ter sido: filha, mãe, pai, tia, avó, amiga, irmã, esposa... Aqueles encontros que jamais serão esquecidos", escreveu Stella na legenda de duas imagens da atriz, uma delas, comemorando o último aniversário. Sinto sua falta demais e agradeço a minha profissão ter te encontrado! Seguimos juntas e nosso Espaço representará sempre nosso olhar para vida! Cuidado, amor e fé. Saudade, Gorducha.