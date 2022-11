Bil Araújo revela que recebe ajuda psicológica para lidar com ataques e elenca atributos para mulher ideal

18/11/2022 | 12:10



Bil Araújo, já conhecido por ter se aventurado em vários reality shows nos últimos anos, está começando a mudar a direção de sua carreira como influenciador e modelo. O galã agora almeja criar sua própria marca e se tornar um empresário.

Em conversa com o Repórter Adriel Marques, o ex-BBB revelou que já está mexendo os seus pauzinhos para anunciar novidades no próximo ano. O influenciador está planejando expandir o alcance de sua marca de óculos, a The Wolf, com quiosques e franquias dentro de shoppings por todo o Brasil e também quer abrir uma produtora audiovisual. Uau!

Mas calma, apesar de parecer fácil, as coisas não são tão simples assim para o Acrebiano. Desde que ele saiu dos três programas que participou na TV Globo e na Record TV, o influenciador tem recebido uma onda de hate e encontrou um jeito saudável de lidar:

- A gente ganha haters mas não sabe como lidar com isso, porém, acabou que minha psicóloga me ajudou. Ela sempre me explicava que isso sempre vai ter. Nem Deus agradou todo mundo, principalmente a gente.

Curtiu o jeitinho do galã e está pensando se tem chances com o boy? Bil também falou sobre o que ele espera de uma mulher e quais os atributos perfeitos para conquistar o seu coraçãozinho:

- Eu gosto de mulher carismática, sorridente e alegre. Aquela que faz brincadeira, piada e não gosta de nada sério. Porque de sério já basta eu, mas também sou muito brincalhão, entendeu? Eu entro muito na pilha também. Gosto muito de pentelhar a pessoa do meu lado e tudo mais. É importante de ter essas brincadeiras no relacionamento.

Contando com três passagens por realities shows dá para dizer que Acrebiano tem um pouco de conhecimento em como lidar com os confinamentos, né? O influenciador também passou algumas dicas:

- Ser você mesmo, ser verdadeiro e não criar máscara. Não querer entrar sendo um ator ou atriz. Se você entrar sendo isso, você pode até vencer mas a máscara cai lá na frente.