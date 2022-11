Policial de folga evita assalto a motociclista na Anchieta

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



16/11/2022 | 08:55



Um policial de folga evitou que um motociclista fosse assaltado na manhã dessa terça-feira (15) no km 12 da Rodovia Anchieta, na Capital, na divisa com São Bernardo. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de moto trafegava pela pista quando foi abordado por dois bandidos. O garupa estava armado.

O PM de folga passava pelo local por volta das 7h e um dos criminosos tentou abordá-lo. No entanto, o policial conseguiu disparar com arma de fogo contra os dois bandidos.

Até o momento, sabe-se que os dos criminosos foram socorridos pela Ecovias, concessionária da Anchieta, e pelo Corpo de Bombeiros.

número de roubo de veículos é alto na região. Dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) mostram que, até setembro, 11.125 veículos (todos os tipos) foram roubados na Capital. No Grande ABC, no mesmo período, 4.689 roubos de veículos foram registrados nas sete cidades. Em São Bernardo, criminosos levaram 1.531 veículos de janeiro até setembro.

Na sequência, Santo André registrou 1.358 casos. Diadema é a terceira no levantamento com 846 registros. Em Mauá, bandidos agiram e levaram 661 veículos. Em Ribeirão Pires, 144 casos.

Na cidade de São Caetano, 138 registros policiais para roubo de veículos. Por fim, em Rio Grande da Serra, 11 crimes do tipo foram cometidos até setembro deste ano.

DOIS ROUBOS EM UM DIA

Em outra ocorrência, no último fim de semana, policiais militares em Santo André conseguiram evitar roubo de moto na cidade.

Um casal saia de um almoço quando foi roubado por criminosos. Eles acionaram a seguradora e conseguiam recuperar a moto.

Ainda no último domingo (13), o casal saiu para dar uma volta de moto e, mais uma vez, foram assaltados. Eles foram abordados por quatro criminosos. Desta vez, no entanto, policiais perceberam a ação dos bandidos e evitaram o assalto. Um bandido fugiu, dois foram presos e outro baleado no abdômen e socorrido para hospital.