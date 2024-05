Falsos entregadores, que roubavam cargas, são presos pela PM de Diadema

Três homens que fingiam ser entregadores para roubar cargas de grandes empresas de comércio eletrônico foram presos pela Polícia Militar de Diadema na última quinta-feira (23), no bairro Conceição, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

Conforme apurou o setor de inteligência da corporação, os integrantes da quadrilha usavam documentos falsos para se cadastrar como entregadores. Eles iam até as sedes das empresas para buscar as mercadorias, que deveriam ser levadas para os clientes, mas fugiam com os itens.

Os policiais da 1ª Companhia do 24° Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam a denúncia logo após o roubo de uma carga, ocorrida na quinta. As equipes foram até o endereço averiguar, onde encontraram a mercadoria e os três suspeitos. Os itens foram apreendidos e o trio foi encaminhado ao 3° Distrito Policial de Diadema.