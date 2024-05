Mauá intensifica divulgação de albergues para pessoas em situação de rua

Neste sábado (25), em meio às baixas temperaturas e garoa, a Prefeitura de Mauá mobilizou equipes das secretarias de Assistência Social, Proteção e Defesa Civil, juntamente com a Guarda Civil Municipal, em um esforço coletivo para abordar pessoas em situação de rua. O objetivo era convencê-las a se abrigarem no Albergue Municipal. Vinte e seis indivíduos aceitaram a oferta e foram conduzidos ao local, onde receberam cuidados como banho, alimentação, roupas e pernoite. Aqueles que optaram por não aceitar o acolhimento foram providos com cobertores e alimentos.

Com a previsão de continuidade das baixas temperaturas e chuvas no domingo, o trabalho de assistência será retomado a partir das 18h. A população pode colaborar com as equipes de atendimento indicando locais onde haja pessoas em situação de rua, ligando para o telefone 199 da Defesa Civil.