Festival consagra os talentos de Tom, Elis e Marco Bellocchio

03/11/2022 | 08:49



Encerrada na noite desta quarta, 2, a 46.ª Mostra Internacional de Cinema inicia hoje, quinta, 3, a tradicional repescagem, que estará concentrada em uma só sala - Cinesesc. Como sabe todo cinéfilo de carteirinha, trata-se de mais uma oportunidade - para alguns filmes que não têm distribuição, a última - para se assistir aos filmes premiados e a outros títulos raros que foram destaque da programação. Começando pela crítica, os vencedores foram Elis & Tom - Só Tinha de Ser Com Você, o melhor brasileiro, e Noite Exterior, o melhor estrangeiro.

Elis & Tom ficou fora da repescagem, porque deve estrear nas próximas semanas. Marco Bellocchio já foi homenageado com o Prêmio Leon Cakoff, que leva o nome do criador do evento. Último grande da sua geração ainda vivo, aos 82 anos ele segue contemplando o público com filmes que celebram o casamento da arte com a política. Em Noite Exterior, volta ao tema do sequestro de Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas, que já abordou em Bom-Dia, Noite e o faz agora de forma ainda mais abrangente. Se no anterior concentrava-se na relação de Moro com os sequestradores, Bellocchio agora amplia o quadro - a família, a imprensa, o Parlamento, até o papa. Toni Servillo é excepcional como o último, mas quando ele não é?

A premiação da Mostra mantém o formato idealizado por Leon Cakoff nos anos 1970, quando ele criou o evento. Em plena ditadura não havia eleição direta para presidente e o melhor filme da Mostra passou a ser escolhido pelo júri a partir de uma pré-seleção feita pelo público. O júri deste ano, formado por Lina Chamie, André Novais e Rodrigo Areias, outorgou o Prêmio Bandeira Paulista, criado pela artista plástica Tomie Ohtake, a Aftersun, do Reino Unido. Escrito e realizado pela escocesa Charlotte Wells, o longa, fortemente pessoal e até autobiográfico, narra a história de uma mulher que tenta se reconciliar com a memória do pai, a partir da lembrança de um período de férias que passaram juntos, 20 anos antes.

Aftersun teve os direitos adquiridos para o Brasil pela Mubi, em parceria com a O2 Play. Deve estrear em 1.º de dezembro. Em Cannes, em maio, venceu o prêmio French Touch. De Cannes veio Tempestade Sobre as Ilhas, de Albert Serra, que, com seu título internacional, Pacifiction, estará também na repescagem. De Cannes Classics, outra grande atração - o monumental, e não só pelas quatro horas, La Maman et la Putain, de Jean Eustache.

Exu

Outros filmes premiados pelo público da Mostra e que estarão na repescagem são Exu e o Universo, Marcha Sobre Roma, O Mestre da Fumaça e Nayola. Merecem toda a atenção dos cinéfilos e o mesmo se pode dizer de outros quatro que receberam menção do júri oficial - Joyland, Dalva e Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo.

Exu e Marcha são documentários importantíssimos. O primeiro aborda a liberdade de culto e o racismo estrutural, mostrando professor nigeriano e sua comunidade tentando provar que o deus Exu não é o Diabo. No segundo, o crítico, historiador e pesquisador Mark Cousins reconstitui a marcha dos camisas negras de Mussolini, nos anos 1920, para forçar sua ascensão ao comando do governo italiano. Tem tudo a ver com movimentos de extrema direita no Brasil e no mundo, na atualidade. A lista completa de filmes e horários pode ser consultada nos sites do Cinesesc (sescsp.org.br) e da Mostra (46.mostra.org).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.