Atriz de versão chilena de Floribella perde filho de seis anos de idade em incêndio

A atriz Mariana Derderian, conhecida por ter vivido Floribella na versão chilena da novela, perdeu o filho de seis anos de idade após um incêndio em sua casa em Santiago, no Chile. Segundo informações do jornal La Vanguardia, a tragédia aconteceu na madrugada da última quinta-feira, dia 9.

Mariana teria percebido a fumaça por volta das duas da manhã. Ela conseguiu salvar a filha Letícia, de nove anos de idade, mas não conseguiu chegar ao quarto de Pedro, de seis anos de idade. O marido da atriz, o jornalista Francisco Aravena, também teria tentado o salvar o filho, mas foi atingido pelas chamas e sofreu queimaduras graves. Atualmente, ele está no hospital em coma induzido.

Ainda de acordo com o jornal, o resgate de Pedro teria sido dificuldade pela estrutura da casa, e pelas grades nas janelas do quarto do menino.

Forças para a família da atriz, não é?