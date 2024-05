E veio ai! Sequência do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul é confirmada pela Prime Video

Fãs do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul já podem pegar seus bolos! Isso pois a Prime Video acabou de anunciar mais um pedaço do filme! Isso mesmo a continuação da adaptação literária, lançada em 2023, está sendo preparada pelo streaming!

Que sextou, hein? O anúncio veio nesta sexta-feira, dia 10, através das redes sociais da plataforma de filmes e deixou os seguidores loucos. Diversos comentários foram feitos na publicação do Instagram e o streaming foi alvo de elogios:

A prime vídeo não é uma plataforma ela é uma mãe!

PRIME A SENHORA NÃO CANSA DE FAZER HISTÓRIA!

A Prime ainda não perdeu a oportunidade de brincar e resolveu fazer a divulgação da sequência com a foto de um bolo, fazendo referência à cena mais famosa do filme. Relembrando um pouco, sem muitos spoilers, parece que os fãs ficaram no chão igual o doce!

Vale pontuar que é um filme de comédia romântica e uma adaptação do livro da Casey McQuiston Os protagonistas são Príncipe Harry, interpretado por Nicholas Galitzine, e Alex Claremont-Diaz, por Taylor Perez.

E aí, ansiosos para o retorno do casal?