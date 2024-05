A musa! Michelle Pfeiffer encontra Bruno Mars e brinca com letra de Uptown Funk

Na última quinta-feira, dia 9, a atriz Michelle Pfeiffer, conhecida atualmente por seu papel na trilogia de filmes do Homem-Formiga, publicou em seu Instagram uma foto com o cantor Bruno Mars. Ela ainda brinca e coloca a música Uptown Funk de fundo, pois ele cita seu nome no primeiro verso da música:

- Esse golpe, aquele frio gelado / Michelle Pfeiffer, aquele ouro branco.

Os seguidores entenderam a referência e nos comentários do post deixaram diversas mensagem de carinho para eles. Alguns internautas falaram que agora a atriz vai ganhar outra música e que o cantor estava certo de chamá-la de ouro:

- Ele não estava errado quando disse que você é ouro branco!

- Agora ele vai escrever outra música sobre você!

Bruninho retorna ao Brasil em outubro deste ano, com sete datas de shows confirmadas nos estados São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Elas seriam dia 08, 09, 12 e 13 em SP, 17 e 18 em DF, e 04 no RJ.

Vale lembrar que o show do dia 05, no Rio, foi suspenso e adiado para outra data devido às eleições que acontecerão no dia seguinte, 06 de outubro. O anúncio veio na última quinta-feira, dia 09, pela equipe do Live Nation, após o prefeito Eduardo Paes publicar em suas redes sociais que não irá autorizar o evento nesse período.