Cineclube apresenta filmes gratuitos em Santo André

O Cineclube da ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) leva diversos filmes gratuitos para Santo André em maio, em edição especial dedicada à cineasta Helena Ignez. Nesta sexta-feira (10), o filme "A Mulher de Todos", será exibido na sede na ELCV, às 19h.



Na sexta-feira (17), acontece a oficina Ação Cineclubista com exibição e debate, para pessoas a partir de 14 anos. As inscrições podem ser feitas no site www.elcv.art.br. No encontro serão exibidos curtas, seguido por um debate, abordando referenciais da construção fílmica ou temas sociais para determinados públicos. Serão apresentados os conceitos de como é um cineclube, como montar um, e como funciona, além de uma experiência sobre o debater um filme nesse encontro.



A ELCV apresenta os filmes "Bizarros Peixes das Fossas Abissais", às 18h, e "O gabinete do Dr. Caligari", às 19h30, na sexta-feira (24). A Escola Livre de Cinema e Vídeo está localizada na Avenida Industrial , 1.740, no bairro Campestre.