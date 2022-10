Gisele Bündchen está lidando bem com o divórcio: -Ansiosa para continuar a carreira

31/10/2022 | 17:11



Independente! Como você acompanhou, depois de muitos rumores e boatos, Gisele Bündchen e Tom Brady finalmente anunciaram o divórcio. Desde o começo, uma das razões pública para as brigas foi a decisão do jogador de não se aposentar e continuar jogando futebol americano. Mas, apesar de estar deixando a vida com Tom para trás, Gisele está lidando muito bem. De acordo com a People, uma fonte próxima disse que o motivo da rápida adaptação é o costume da modelo de fazer tudo sozinha.

- [Ela] viveu sua própria vida por anos enquanto Tom jogava futebol, então ela não tem medo de fazer as coisas sozinha.

Além de estar seguido em frente, Gisele deixou bem claro que a sua prioridade é os filhos. O insider contou à revista que Benjamin, de 12 anos de idade, e Vivian Lake, de nove anos, estão ajudando a mãe.

- Gisele é ótima com seus filhos e irradia felicidade quando um ou ambos estão por perto. Tê-los com ela a ajudou a seguir em frente.

Carreira

Por fim, a fonte revelou que a modelo está preparada para voltar ao trabalho:

- [Ela] também está ansiosa para continuar com sua própria carreira e interesses.