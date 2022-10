Paraná Pesquisas mostra Lula com 50,4% e Jair Bolsonaro com 49,6

Da Redação



30/10/2022 | 08:29



Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 26 e 28 de outubro, e divulgado ontem, mostra um cenário de indefinição para a Presidência da República.

Pelos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 50,4%, contra 49,6% de Jair Bolsonaro (PL). Em relação à primeira pesquisa realizada no segundo turno, o petista recuou 1,5 ponto percentual (tinha 51,9%). Já o atual chefe do Executivo subiu 1,5 ponto percentual (tinha 48,1%).

Na pesquisa estimulada, Lula registrou 47,1% das intenções de voto, e Bolsonaro, 46,3%. Disseram não saber em quem votar somou 3,2% e afirmaram votar em branco ou nulo 3,4%.

Bolsonaro lidera entre o público masculino, com 51% a 43,6%. Já Lula aparece na frente entre as mulheres, com 50,2% a 42,1%.

Em escolaridade, Bolsonaro está na frente nos que têm ensino médio (48,4% a 43,7%) e ensino superior (51% a 43,3%). O petista está em primeiro entre os que têm ensino fundamental, com 53,5% a 40,7%.

O atual presidente ocupa a ponta entre os eleitores das regiões Norte e Centro-Oeste (52,4% a 41,6%), Sudeste (50,4% a 42,2%) e Sul (58,1% a 34,6%). O petista lidera no Nordeste, com 64,9% a 29,9%.

Na espontânea, os dois aparecem também muito próximos. Lula tem 44,9% das intenções de votos e Bolsonaro registra 43,3%. Afirmaram não saber em quem votar somou 7,7% e 4,1% disseram que votarão branco ou nulo. Na comparação com o levantamento do início do mês, os dois cresceram, embora Bolsonaro em um ritmo maior. No período, Lula subiu 2,3 pontos percentuais (tinha 42,6%). Já o atual chefe do Executivo registrou alta de 4,1% (tinha 39,2%) em relação à pesquisa da primeira semana após o primeiro turno.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.400 eleitores de 166 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob número 09573/2002.