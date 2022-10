Pocah recebe altas críticas após publicar um vídeo imitando Jade Picon

28/10/2022 | 08:10



Pocah achou uma dor de cabeça para chamar de sua após decidir compartilhar em suas redes sociais uma trend do TikTok em que apareceu dublando algumas falas de Jade Picon interpretando Chiara, na novela Travessia.

O nome da cantora acabou aparecendo entre os mais comentados porque no áudio, Pocah faz a imitação do momento em que a personagem discute com o pai, e de quebra usou neste mesmo vídeo um filtro em que combina as feições da irmã de Léo Picon.

Vale lembrar que a brincadeira só começou após Jade não esboçar tanta emoção durante sua atuação na cena o que acabou gerando altos comentários e críticas por parte do público. Por mais que não tenha tido a intenção de ofender ninguém, Pocah acabou sendo detonada pela web.

Acordou pra fazer chacota do trabalho dos outros?, disse um internauta.

Coitada da Jade, a menina não tem um dia de paz, defendeu outro.