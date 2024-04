Maraisa inicia suspeitas de gravidez após compartilhar foto

Vem baby por aí? Maraísa, da dupla com Maiara, iniciou rumores de gravidez após compartilhar uma foto um tanto quanto sugestiva em suas redes sociais, no último domingo, dia 28. Ao lado do noivo, Fernando Mocó, a cantora surgiu fazendo uma coração em seu ventre, enquanto o amado também colocava a mão no local.

Na legenda, ela também aumentou a expectativa dos fãs ao escrever:

Nosso amor crescendo.

Nos comentários, os fãs mais emocionados escreveram:

Tropa pra quem já sabe que vem um neném aí, escreveu uma seguidora.

Tá revelando alguma coisa, ou e só uma legenda mesmo, disse outra.

Eu acho que ela já tá grávida, opinou outra.

Recentemente, Mocó se declarou para a amada nas redes sociais com a mensagem:

Hoje completam 10 meses de muitos que virão, com a benção de Deus! Te amo meu amor.