Paço de Santo André recebe Dia D Solidário neste domingo

Santo André volta a receber neste domingo (28) um evento que une esporte, cultura, lazer e solidariedade, e é encabeçado por um dos andreenses mais vencedores da história do skate: o hexacampeão Sandro Dias. A partir das 14h, acontece o Dia D Solidário, com campeonato de skate vertical, shows musicais – entre eles Marcão Britto e Thiago Castanho (Charlie Brown Jr. 30 anos) – e toda a estrutura para receber o público.

A entrada para ingressar no evento pode ser trocada por 2 kg de alimentos não perecíveis, os quais serão encaminhados para o Banco Municipal de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Os itens atenderão 124 entidades cadastradas, que cuidam diariamente de aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Dia D já foi realizado há alguns anos, com estruturas montadas por vezes no Paço ou então no Parque Central. Desta vez, o evento retorna ao estacionamento do prédio do Executivo andreense e contará com um half pipe montado especificamente para o evento, palco de shows, estrutura para alimentação e muito mais.

“Estamos trazendo de volta um evento que marcou a cidade, o Dia D, evento com muito skate, música e diversão. E dessa vez não vai ser diferente: teremos campeonato vertical masculino amador, campeonato feminino open, apresentação comigo e mais alguns profissionais, e show de Marcão Britto e Thiago Castanho em turnê de celebração Charlie Brown Jr. 30 anos”, destacou o skatista andreense hexacampeão mundial Sandro Dias, que inaugurou o primeiro núcleo do Instituto Sandro Dias nesta quinta-feira (25), na pista coberta em frente ao CEU Ana Maria.

Para os atletas que participarão dos campeonatos (20 vagas por categoria), o credenciamento começa às 8h, enquanto a agenda de aquecimentos e baterias começa às 9h. O evento, em si, inicia às 14h. A partir das 14h45 acontecem as finais do feminino open. Às 15h30, será disputada a final do masculino amador.

A grande atração musical será em homenagem, memória e tributo a uma das bandas mais ligadas ao skate nacional, às 16h: Marcão Britto e Thiago Castanho, integrantes da formação original da banda Charlie Brown Jr., em turnê de celebração aos 30 anos do grupo – que chegou a participar de edições anteriores do Dia D.

A programação ainda prevê uma demonstração de Sandro Dias e alguns convidados, show Freestyle de motocross com Fred Kyrillos e um show de encerramento com o DJ Rodrigo Silva.

As inscrições para participar das competições de skate estão disponíveis no site www.cbsk.com.br. O evento integra a programação de 471 anos de Santo André. A agenda completa está disponível no endereço eletrônico www.santoandre471anos.com.br.

A programação conta com patrocínio da Aesa, Coop, Patriani e Sabesp e co-patrocínio de Ossel Assistência e Paddan Incorporadora. A realização é da Youp, com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.