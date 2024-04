Confira programação de lançamento do Circuito entre Parques de Diadema

A partir deste domingo (28), Diadema iniciará projeto que interligará dois parques da região central, o Parque do Paço e o Parque Pousada dos Jesuítas. Com a iniciativa, um trecho de quase um quilômetro será liberado para atividades de cultura, esporte e de lazer, aos domingos e feriados. O lançamento vai contar com intensa programação, para públicos de todas as idades.

As atividades de inauguração começam, às 8h, com aula aberta e caminhada com alunos do Programa Caminhando Bem. O ponto de encontro será no Parque Pousada dos Jesuítas.

Além disso, o evento será animado pelo “Grupo Sementes de Macaíba”, com concentração no Parque do Paço ao sentido Parque Pousada dos Jesuítas.

Veja as demais atividades programadas, das 9h às 16h, no trecho da avenida liberado para pedestres:

- "Lazer na Cidade" com brinquedos infláveis, cama elástica e triciclos;

- "Lazer sobre Rodas", estrutura de rampas e obstáculos para patins, skate, bicicletas e patinetes;

- Lira Itinerante.

Na festa também estão programadas atrações fixas no Parque Pousada dos Jesuítas:

- Ação de Educação Alimentar (9h às 13h);

- Projeto Só Dance - Ritmos (10h30);

- Bukan Skool - Krav Maga (14h);

No Parque do Paço, o público terá acesso a atividades voltadas à saúde e segurança alimentar. As atrações da Secretaria de Saúde serão das 8h às 13h.

- Feirinha para adoção de cães e gatos;

- Mesa de bichos (mostruário com escorpiões e cobras);

- Microscópio para leitura de larvas ;

- Orientação sobre conservação de alimentos e rotulagem;

- Cálculo do IMC - Índice de Massa Corporal (com educadores físicos);

- Auriculoterapia;

- Orientações com fisioterapeutas.

Já a Secretaria de Segurança Alimentar vai oferecer, das 9h30 às 11h30, uma oficina do Projeto Horta em Casa. A aula orientará técnicas de produção de hortaliças e ervas medicinais e aromáticas nas residências, também no Parque do Paço.