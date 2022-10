Graciele Lacerda sobre relacionamento com Zezé Di Camargo: -Não permitia minha independência

27/10/2022 | 16:11



Está dando o que falar! Graciele Lacerda confidenciou detalhes sobre seu relacionamento com Zezé Di Camargo. Em entrevista para o colunista Lucas Pasin, a musa fitness falou sobre o início do relacionamento com o sertanejo, que não gostava muito da ideia de que a namorada trabalhasse. Ela sentia uma certa dominação nele, que se aflorava quando o assunto era independência financeira.

- O Zezé queria que eu estivesse o tempo todo com ele, e eu também não queria perder isso. Se eu trabalhasse, talvez não pudesse estar. Foi aí que veio o trabalho pela internet, e eu consegui conciliar as coisas. Zezé sempre foi acostumado a ser dominador. Ele não permitia minha independência. Para o Zezé foi um pouco complicado ter uma mulher trabalhando. Bate uma insegurança. Ele até brincava: Você vai ganhar dinheiro e me largar. Hoje ele já falou: Olha, você ganhou dinheiro e não me largou. Passou a me admirar.

Apesar de tal atitude, a influenciadora não vê isso como um ato machista, e sim de que o cantor é cabeça-dura.

- Zezé é cabeça dura. No início eu sofri. Mas ele, desde novinho, era assim. Queria cuidar da família. Foi criado assim. Ele tem essa coisa de eu que vou cuidar, e gosta de ter a pessoa ao lado. Quando você tem um trabalho, tem outra rotina, isso o incomoda. Ele implicou, mas quando viu que meu trabalho não atrapalhava, começou a entender e hoje me admira muito, de verdade.

A jornalista de 42 anos de idade também revela que o casal está tentando engravidar há algum tempo.

- Estou bem profissionalmente, mas passando por um momento de tentar engravidar que mexe muito com o meu psicológico. Agora, quando você tem fé e acredita, tem uma força maior, tudo vai fluir.

Ela conclui que, no momento atual, os dois estão em perfeita sincronia.

- Agora que a cabeça do Zezé mudou em relação ao meu trabalho, e ele passou a aceitar e entender, vejo que isso soma. Eu somo na vida dele e ele na minha. Não é só ele, somos nós dois. Nunca achei justo só ele trabalhar, finalizou.

