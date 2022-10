Em prova acirrada Pelé MilFlows leva a melhor e é o fazendeiro da semana em A Fazenda

27/10/2022 | 01:10



Hoje foi dia de conhecer o novo fazendeiro da semana em A Fazenda, e com uma prova acirrada e cheia de emoção, viu? Então segura peão, e vem conferir tudo o que rolou.

Pelé, Babi e Pétala tiveram que provar que possuem muita concentração e pontaria bem afiada, pois a prova da noite consistiu em acertar bolas em uma cesta.

A dinâmica da noite foi separada em duas fases, na primeira os peões tiveram que ficar suspensos em cima de uma piscina de bolinhas e encontrar as bolas para a próxima fase. Na etapa seguinte, eles tinham que conseguir acertar as bolas na cesta, porém cada uma possuía um valor diferente. Quem conseguisse mais pontos ao final do desafio, levava o chapéu da semana.

E a primeira fase não foi nada fácil viu? Os participantes se mostraram bem cansados, mas deram tudo de si para conseguir coletar o máximo de bolas possível.

Já na segunda etapa, os peões mostraram que não estavam para brincadeira. Babi ficou para trás e Pelé e Pétala protagonizaram uma disputa acirrada pela liderança.

Apesar da pontuação lado a lado dos peões, Pelé assumiu a liderança e não saiu mais, e assim garantiu o chapéu da semana! MilFlows ficou bem emocionado.

A volta para a sede foi de muita comemoração pelo grupo B. E, deixando a rivalidade de lado, Pelé fez questão de comentar sobre o bom desempenho de Pétala durante a prova.

Agora, a roça está oficialmente formada, com Vini, Babi e Pétala na berlinda. E aí, quem você acha que vai embora de A Fazenda?