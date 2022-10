Deolane se irrita com Pelé Milflows e Deborah defende o peão, confira tudo o que rolou nesta madrugada em A Fazenda 14

26/10/2022 | 09:10



O prato servido na madrugada desta quarta-feira, dia 26, em A Fazenda 14 foi torta de climão! Com os nervos à flor da pele após a votação da Roça, os peões extravasaram tudo com muita gritaria e discussão.

Pelé Milflows, um dos roceiros da semana, teve uma briga feia com Bia Miranda e Deolane Bezerra. Tudo começou ainda no programa ao vivo quando o cantor provocou a neta de Gretchen, dizendo que caso ele volte Fazendeiro, ela ocupará sem dúvidas um dos bancos para sair do reality rural. E daí para frente, foi só para trás.

Mesmo depois de voltarem para a sede, os dois não pararam com a discussão e Bia disparou:

- Você ficou assim: Se o Thomaz conseguiu [sair], eu também vou conseguir. Se você disse que queria sair e agora quer ficar, é uma mentira. E ainda usou isso para me atacar.

Claro que, como uma boa advogada, Deolane não podia ficar de fora para argumentar a favor de sua protegida, né? A loira logo se intrometeu e levantou a voz bem irritada:

- Vocês ficam toda hora com essa palhaçada. De que não aguentam mais, que querem ver a família. Isso é vitimismo! Porque quando têm a chance de ir, vocês agem diferente. Não adianta ficar falando que quer sair, que veio apresentar música... E aí quando sobe no banquinho agir diferente. Isso não é justo. Vocês são orgulhosos. Têm medo de ir para a roça e sair.

O cantor tentou se defender, porém Deolane continuava bem irritada ouvindo os argumentos de Pelé:

- Estou triste sim. Nunca fiquei tanto tempo sem falar com as pessoas que eu amo. Eu preciso me sentir vivo, e ir para a roça faz isso.

Eita! E parece que Deborah Albuquerque ficou com pena do colega de confinamento ao tentar agitar o Time B para ajudar Pelé com a discussão.

- A gente não pode deixar o Pelé ser atacado assim. Ele não é igual ao Thomaz, ele não está fazendo o mesmo que a Tati.

- Sim, mas ele sabe se defender, começou Alex Galette. Quando eles [Time A] falaram que ninguém defende, muito pelo contrário, o nosso grupo o diferencial é isso.

Será mesmo Alex?

Ainda não acabou! O início da discussão entre Deborah e Alex foi bem morna, contudo, o feno começou a pegar fogo entre eles. Isso tudo porque Babi apontou uma suposta divergência de discursos da ex-Power Couple.

- Quem foi que colocou o joelho na cama de quem, Deborah?

- Sim, aí eu estou falando da Pétala. Mas eu cheguei aqui falando: Vamos parar de falar da Deolane, quando eu apontei para a cama dela, se defendeu a ruiva.

- Sim, mas aí você falou: Dei o palpite...

- Gente, calma!, se incomodou Deborah.

- Você se embolou, acusou Alex.

A ex-Power Couple tentou reencenar tudo o que aconteceu, mas o influenciador se irritou e se jogou na cama disparando que não estava afim de ouvir todo o discurso de novo.

Vixe, clima tenso entre os peões!

E como não podia faltar, teve embate entre Time A e Time B, sim! Tudo ficou nas mãos de Deborah e Lucas Santos que acabaram discutindo calorosamente na sala.

A briga começou após a provocação feita por Deolane antes da peoa descer para a Baia.

- Cuidado para não perder o casamento, hein! Porque pensa num amor grande pelo Shay... Se liga, hein, Fofinho [apelido do marido de Deborah]. O amor está grande.

Com a falta da presença de Deolane, o ator assumiu a bronca e seguiu com a discussão no lugar da aliada.

- Vai tomar seu remédio para não começar a quebrar as coisas, provocou Lucas.

Os dois seguiram levantando a voz e trocando ofensas, além de relembrarem comentários e ações das últimas semanas.