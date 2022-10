George R.R. Martin admite que próximo livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo será o maior que já escreveu

25/10/2022 | 16:11



O inverno está chegando - e promete ser mais longo! Apesar de Game of Thrones ter chegado ao fim nas telinhas, nos livros, a história é outra. George R.R. Martin, autor da saga, que gerou o spin-off A Casa do Dragão, revelou que a trama está longe de acabar no papel. Isso porque o próximo livro promete ser o mais longo que ele já escreveu.

Em entrevista para o canal do Youtube Random House, ele explicou que o penúltimo da saga As Crônicas de Gelo e Fogo já está 75% pronto e receberá o título Os Ventos do Inverno.

- É um grande, grande livro, eu já disse isso antes. É um livro desafiador. Provavelmente vai ser maior que qualquer um dos capítulos anteriores dessa história. A Dança dos Dragões e A Tormenta de Espadas são os maiores livros até agora com 1500 páginas, mas eu acho que esse [Os Ventos do Inverno] será maior que esses quando eu concluí-lo e eu acho que estou três quartos concluído talvez.

Martin começou a escrever o livro em 2010 e ainda segue sem data de lançamento definida. Ansiosos?