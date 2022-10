Boninho faz homenagem especial para Ana Furtado: A importância de ter você na minha vida

23/10/2022 | 11:11



Nada como receber o carinho do mozão, não é mesmo? No último sábado, dia 22, Ana Furtado completou 49 anos de idade e ganhou uma homenagem para lá de especial do marido, Boninho.

O diretor do BBB publicou um vídeo com os melhores momentos do casal, incluindo viagens, jantares e dengos.

Meu amor, meu verdadeiro e especial amor. Ana, feliz aniversário. A festa é sua, mas eu também comemoro a importância de ter você na minha vida. Te amo, te amo, te amo. Seja sempre muito feliz, escreveu o Big Boss.