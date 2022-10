Bianca Andrade revela motivo do término com Fred

20/10/2022 | 12:10



Como você acompanhou, Bianca Andrade e Fred formavam um lindo casal e fruto dessa relação dos dois veio o pequeno Cris, que hoje já está com um ano de idade. Mas nem tudo são flores e posteriormente o casal decidiu se separar.

A influenciadora sempre fez questão de ser bem sincera consigo e também com seus fãs e seguidores quando o assunto é sobre a sua vida pessoal. E em recente entrevista para o podcast de Marília Gabriela, Bianca Andrade revelou o motivo do término com Fred.

- Fiquei muito confusa, me senti presa. Eu precisava entender aquele momento, saber quem eu era. Sou uma pessoa livre.

A jornalista então questionou se havia algum tipo de rivalidade entre a ex-BBB e seu ex, já que os dois são influenciadores digitais.

- No nosso caso, não. A nossa conexão era muito maior que o celular.