Fatia do bolo de casamento de Diana e Rei Charles III será leiloada 41 anos após a cerimônia

Alerta para fato curioso, e até um pouco nojento! Segundo informações do jornal The New York Post uma fatia do bolo de casamento de Rei Charles III e Princesa Diana será leiloada 41 anos depois da cerimônia. Nem precisamos dizer que a situação do doce não é das melhores, né? Mas parece que esse não é um fator importante para os colecionadores.

A fatia foi coletada e guardada com carinho, todos esses anos, por Nigel Ricketts, que foi um dos convidados do evento. Ele trabalhou como polidor no Castelo de Windsor, e desde aquela época, acreditava estar em posse de um bem precioso. Com a morte do senhor, o bolo e mais uma carta de agradecimento do ex-casal, endereçada aos membros da equipa da realeza, serão leiloados.

- Qualquer um, certamente, não iria gostar de comer o bolo agora, mas a quantidade de álcool no seu interior talvez o tenha conservado até aos dias de hoje, declarou Guy Tayler, chefe de vendas da Dore and Rees - empresa que irá ser responsável pela venda dos itens.

Em entrevista para o Daily Mail, ele declarou:

- Ainda parece uma fatia do bolo de casamento que manteve a sua forma.

Por incrível que pareça, essa não é a primeira fatia que é vendida em leilão. Em 2014, um pedaço de um dos bolos foi vendido por 1138 euros, menos de seis mil reais, na cotação atual. No dia do casamento, cerca de 23 bolos foram servidos aos convidados.