Juros: taxas avançam com dólar e yields dos Treasuries em dia de cautela externa

19/10/2022 | 09:40



Os juros futuros operam em alta moderada em toda a curva na manhã desta quarta-feira, 19, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda local sem destaques e com foco nos discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e antes da divulgação do Livro Bege (15h). Mais cedo foram divulgados números mais fortes de inflação do Reino Unido, que ficou no maior nível desde 1982, e zona do euro, que atingiu a máxima histórica, o que deve levar os bancos centrais das duas regiões a elevar os juros nas próximas reuniões de política monetária.

Às 9h15 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,50%, de 11,44% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,66%, de 11,60%, e o para janeiro de 2024 avançava para 12,86%, de 12,82% no ajuste de ontem. O dólar à vista tinha alta de 0,73%, a R4 5,2930. O rendimento da T-note de 2 anos subia a 4,498% (de 4,430%), o da T-note de 10 anos avançava a 4,093% (de 3,993%), e o do T-bond de 30 anos aumentava a 4,087% (de 4,019%).