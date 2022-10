Depois de muitas reviravoltas roça inédita é formada em A Fazenda

19/10/2022 | 01:10



Depois de uma semana agitada, cheia de troca de faíscas e muita polêmica, chegou o dia de mais uma formação de roça em A Fazenda.

A dinâmica da noite começou, claro, com André pegando o lampião, já que o peão venceu a Prova de Fogo da semana. Ele optou por ficar com o poder preto e deu o verde para Deolane Bezerra.

Depois foi a vez da fazendeira da semana, Bia, dar seu voto, e ela não pensou duas vezes e enviou Shay para berlinda. Eita. Ela justificou sua decisão falando sobre a briga do peão com Tiago, que rolou até cuspida na cara.

Shay, por sua vez, se defendeu e não teve papas na língua! Ele começou falando sobre não ter nascido em berço de ouro e se defendeu sobre as acusações de assedio que recebeu de algumas peoas.

E a votação da casa começou com Iran, que decidiu indicar Deolane, e ainda disse que o grupo combinou de tentar mandar a advogada para a berlinda.

O segundo banco da roça foi bem acirrado entre Deolane e Ruivinha de Marte, que foram os grandes alvos da casa. E depois de tantas farpas e fogo no feno, a advogada recebeu a maioria dos votos, foi para a roça e pôde finalmente ler o poder verde.

E ironicamente, Deolane tinha como poder escolher alguém da baia para ir para a roça, missão que já seria dela de qualquer jeito, afinal ela foi para a berlinda. A peoa não pensou duas vezes e puxou Thomaz.

O resta um, como sempre, é um período de tensão entre os peões, mas desta vez Lucas acabou sobrando e ocupou o ultimo banco da noite!

Porém, a noite ainda reservou muitas surpresas, e após Lucas vetar Shay para a Prova do Fazendeiro de amanhã, André teve que tirar a jogada do roceiro e trocar os vetos. Como estratégia, ele optou por tirar Thomaz da dinâmica de liderança do dia seguinte.

E ai, quem você acha que vai para casa nesta semana?