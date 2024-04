Ticiane Pinheiro se derrete com apresentação musical de Rafa Justus e encanta web

Mamãe coruja! Ticiane Pinheiro curtiu uma apresentação do coral do qual Rafa Justus faz parte e compartilhou o momento. A apresentadora se derreteu e comentou como ficou feliz com o momento.

Mais um dia de coral para encher meu coração de alegria.

No comentários, os fãs de Tici também amaram a cantoria da jovem. Entre as músicas apresentadas pelo coral estavam Waterloo e Fernando, da banda sueca Abba.

Além da mãe, Rafa também recebeu elogios de amigos famosos como Aline Wirley. Fora eles a avó da jovem, Helô Pinheiro também se derreteu:

Linda e talentosa. Amo!