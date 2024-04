Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza se assume bissexual e internautas reagem: Seja feliz

Abrindo o coração! Lucas Souza, compartilhou uma carta aberta aos fãs contando um pouco da pressão que sentia. Na nota, o ex-A Fazenda fala sobre sexualidade e autoaceitação. Começando seu desabafo, ele contou que sempre precisou ser corajoso em sua vida e ao assumir publicamente que é bissexual ou pansexual não seria diferente.

Então, vamos lá pessoal! Primeiramente, quero explicar para vocês o porque estou tomando essa decisão! A minha vida toda foi sempre pautada pela CORAGEM. As necessidades e dificuldades pelas quais eu já passei na vida, fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem. Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa. Coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com trabalho desde cedo, sacrificando assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o Exército.

Em seguida, Lucas relembrou como sua vida mudou drasticamente. Primeiro ao começar expor durante seu relacionamento com Jojo Todynho. Mas não parou por aí e enfrentou abrir ainda mais sua intimidade ao entrar em A Fazenda.

Também tive coragem de deixar minha vida exposta através da internet, e ainda lidar com comentários relacionados a minha sexualidade. Para mim, isso foi um problema por muito tempo. A questão é que esse assunto se tornou um problema por estar muito mal resolvido dentro de mim, e meu processo de AUTOACEITAÇÃO e descoberta foi acontecendo junto com toda a exposição da minha vida.

Souza contou que não foi fácil para ele se entender sexualmente e mais difícil ainda se aceitar. Nesse momento, o influenciador afirma se considerar bissexual ou pansexual.

A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu: me considero um pessoa BISSEXUAL ou até mesmo PANSEXUAL. Na verdade, nem eu sei ainda. Estou em processo de autoconhecimento e deveria vivê-lo no meu íntimo, porém, com tantos comentários e com essa pressão que eu estou sentindo, resolvi tornar isso público e compartilhar minhas dúvidas e incertezas com vocês. Talvez esse não fosse o melhor momento, mas preciso tirar esse PESO que me aflige e sufoca!