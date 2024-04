Bailarinas de Leonardo se pronunciam após suposto vídeo sem calcinha

Eita! Um vídeo de uma apresentação do cantor Leonardo movimentou a web na última semana. Nele, seis bailarinas dançavam ao som do cantor, supostamente sem roupa intima. Claro que as redes não deixaram passar.

Aproveitando o assunto em alta, as divas entraram na trend do É óbvio e mandaram a real:

Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha.

A legenda junto da publicação explica que o vídeo foi editado na maldade e as calcinhas borradas para dar essa impressão:

Nossas meninas resolveram responder de forma descontraída, diferente de como foram abordadas.