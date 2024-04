Formação de Zona de Risco, brigas... Veja tudo o que rolou nesta madrugada em A Grande Conquista

Muita treta está rolando em A Grande Conquista. No programa do último sábado, dia 27, os vileiros passaram pela segunda formação de Zona de Risco. A primeira casa a escolher quem iria lutar pelo apoio do público foi a laranja -e já começou com muita briga.

O dono da casa laranja, De Albú teve a missão de escolher 17 participantes para lutar contra a eliminação. Ao todo serão 35 pessoas e os dois mais votados pelo público vão direto para a mansão, contou Rachel Sheherazade.

Entre as escolhas de Albú, muitos não gostaram e rebateram o dono da casa criticando. Mas uma das que mais brigou e até o ameaçou no jogo, foi Anahí.

- Você fez toda uma manipulação para tirar minha amiga de perto de mim, porque você não tem opinião própria, está sempre na sombra dos outros. Se eu voltar como dona você é minha mira, vou te colocar para lavar o banheiro.

Depois dos 35 nomes que estão na zona de risco terem sido escolhidos. Mais brigas rolaram em A Grande Conquista. Dessa vez entre os participantes da casa azul, com direito a dedo na cara e chamar de falsa.

Mas enquanto uns passam por tretas, outros tentam criar aliados. A fofoca rolou solta na madrugada deste domingo, dia 28. O foco principal era sobre aproximação e eliminações.

Até entre aliados, a situação estava estremecida nesta madrugada. Cibele contou que pode ser próxima de Andreia, mas nem por isso as duas já são amigas. Vale lembrar que o jogo começou na última segunda-feira, dia 22.