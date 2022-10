Tata Estaniecki anuncia segunda gravidez com Julio Cocielo: Bia foi promovida a irmã mais velha

18/10/2022 | 08:10



Mais uma adição na família! Na noite desta segunda-feira, dia 17, Tata Estaniecki deixou os fãs super felizes. Isso porque a influenciadora anunciou que está grávida de seu segundo filho ao lado de Julio Cocielo.

A revelação aconteceu através do Instagram de Tata e contou com a presença de toda a família com looks combinando: todos de calça jeans e blusa branca. Na legenda, ela escreveu:

Sim! Estamos grávidos e muito felizes de ver a família aumentando! O baby Tacielo dois vem aí. A Bia foi promovida a irmã mais velha.

Vale lembrar que o casal é pai de Beatriz, carinhosamente apelidada de Bia Tacielo - por conta da junção do nome dos pais. Ela tem apenas dois anos de idade. Será que ela está ansiosa para conhecer o irmãozinho ou irmãzinha?