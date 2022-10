Suspensão de paradas do trem da Linha-10 Turquesa causa transtornos

Longas filas, escadas rolantes sem funcionar, empurra-empurra e reclamações. A maioria dos passageiros que precisou usar os trens da Linha-10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na manhã desta quarta-feira (12) reinvindicava por informações, apesar de a CPTM ter fixado alguns cartazes e soltado avisos sonoros esporádicos dentro dos trens sobre o fechamento das estações São Caetano, Santo André, Utinga e Prefeito Saladino.



A circulação dos trens nestas estações está suspensa neste feriado para obras de acessibilidade, manutenção, revitalização e melhorias na região, segundo a CPTM. Os passageiros eram redirecionados a pegarem os ônibus do Sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) gratuitamente e com paradas obrigatórias nas estações Tamanduateí, São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino e Santo André.



O gerente comercial Marcos Soares, de 57 anos, disse que ficou surpreso e meio perdido ao chegar na estação. Ele saiu do Itaim Paulista, em São Paulo, e seguia para Santo André. "Sai de casa 7h e agora tenho que esperar a boa vontade dos ônibus. Péssimo o atendimento, porque vim sentado no trem e não ouvi nada, não tinha aviso, placa, nada", disse.



O barman Raimundo Nonato, 42, saiu da Freguesia do Ó, em São Paulo, e ia para São Caetano. "Estou indo ao trabalho e vou chegar atrasado, com certeza. Problema maior é que são poucos ônibus para esse tanto de gente. Olha a fila."



A reportagem fez o trajeto entre a estação Luz, em São Paulo, até Santo André e constatou atraso de pouco mais de uma hora, cartazes apenas na transferência do trem para o ônibus e apenas um aviso sonoro no percurso. A fila e as reclamações se espalhavam entre as pessoas ao mesmo tempo em que se ajudavam.



Muitas até tentavam compreender, mas se diziam indignadas por não fazerem as obras no período noturno como o funileiro Edson Nunes, 43. "Não tinha ideia sobre a situação que estava a estação, ninguém informa nada. Quem fica olhando rede social? Tem gente aqui que nem sabe ler, dirá olhar celular. Deveriam fazer essas obras no perído da noite, quando o trem fica parado", sugere.

A suspensão das paradas segue até a meia-noite desta quarta-feira.