Estações da Linha 10-Turquesa ficarão fechadas nos próximos dois domingos

Da Redação



14/10/2022 | 19:28



Nos próximos dois domingos (16 e 23), a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irá fechar, novamente, as estações da Linha 10-Turquesa: São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino e Santo André, devido à complexidade das obras. Os passageiros serão atendidos pelo serviço de ônibus PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que atuará nas estações Tamanduateí, São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino e Santo André.

A CPTM solicitou 40 ônibus do PAESE e irá monitorar o fluxo de passageiros para avaliar se há necessidade de aumentar a quantidade de veículos. Isso porque na última quarta-feira (12), foram solicitados inicialmente 20 ônibus, mas houve filas e transtornos aos passageiros. Somente às 8h, mais 20 veículos foram acionados para atender a demanda. Alguns ônibus farão o trajeto direto entre Santo André e Tamanduateí, que são as estações com maior movimento, para melhorar a circulação dos passageiros.

“As obras nas estações apresentam alta complexidade de execução, o que impossibilita que ocorram simultaneamente com a circulação de trens no trecho, como serviços de pintura na cobertura de concreto das plataformas, montagem das terças (um componente do telhado que sustenta as telhas), instalação de calhas e telhas, continuação da montagem da passarela/escada na estação São Caetano, instalação de granito na plataforma, saída dos torniquetes, arremate de bordas de plataforma, e instalação da infraestrutura elétrica no teto da cobertura das plataformas”, explica a CPTM.

Confira o trajeto a ser percorrido pelos ônibus, que terá tempo médio de percurso de 70 minutos, ida e volta.

Ida

- Parada Terminal Santo André Leste (trajeto: Rua Augusto Ruschi, Viaduto Pedro Dell''''''''Antonia, Avenida Industrial e Avenida Pres. Roosevelt)

- Parada Estação Pref. Saladino (trajeto: Rua Alfreds Paegle, Avenida Industrial, Rua Sumaré, Viaduto Juvenal Fontanella, Rua Sumaré, Avenida da Paz, Avenida dos Estados, Rua Bárbara Heliodora e Rua Beckman)

- Parada Terminal Utinga (trajeto: Rua Comendador Júlio Pignatari, Avenida da Paz, Rua Sumaré, acesso Rua Sumaré, Avenida da Paz, Avenida Industrial, Avenida Goiás, Rua Luís Gama, Rua João Pessoa e Rua Amazonas)

- Parada Terminal São Caetano do Sul (trajeto: Rua Serafim Constantino, Avenida Conselheiro Antônio Prado, Rua Pernambuco, Rua Profa. Maria Macedo, Avenida Guido Aliberti e Rua Perrella)

- Parada Estação Tamanduateí (Rua Guamiranga)

Volta

- Parada Estação Tamanduateí (trajeto: Rua Guamiranga, Avenida Guido Aliberti, Rua Baraldi e Rua Amazonas)

- Parada Terminal São Caetano do Sul (trajeto: Rua Perrella, Viaduto dos Autonomistas, Rua Heloísa Pamplona, Praça Lions Clube, Rua Aquidaban, Praça Itália, Rua Aquidaban, Acesso Avenida dos Estados, Avenida dos Estados, Avenida da Paz e Rua Comendador Júlio Pignatari)

- Parada Terminal Utinga (trajeto: Rua Beckman, Rua Bárbara Heliodora, Avenida dos Estados, Viaduto Pres. Castelo Branco, Acesso Terminal Pref. Saladino)

- Terminal Pref. Saladino (trajeto: Praça Dr. Armando Arruda Pereira, Avenida dos Estados, Avenida Antônio Cardoso e Rua Visc. De Taunay)

- Parada Terminal Santo André

Os passageiros estão sendo avisados por meio de avisos sonoros nos trens e estações sobre a suspensão do serviço e as informações também estarão disponíveis nas redes sociais da companhia e em cartazes nas estações.