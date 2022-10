Prefeito de S.Bernardo quer vender 2 terrenos

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



10/10/2022 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), apresentou à Câmara na última semana um projeto que prevê a venda dos terrenos onde estão as secretarias da Educação, localizada no bairro Nova Petrópolis, e a de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos, consideradas áreas nobres da cidade. Nos bastidores, há informações de que já existem inclusive interesssados, do ramo da construção civil.

A proposta, que causou polêmica nos corredores do Legislativo, foi retirada da pauta no mesmo dia em que foi levada aos vereadores, mas, segundo apurou o Diário, o Paço pretende reapresentar a proposta nos próximos dias.

O projeto apresentado pelo Executivo considera que “desde a instalação do equipamento municipal, inúmeras alterações ocorreram, em especial a reorganização urnabística e o crescimento da cidade que elevaram a região onde está instalada a Secretaria de Educação ao patamar de área nobre. Este novo perfil urbanístico resulta que a manutenção da instalação de equipamentos municipais não é a forma mais adequada de utilização do espaço, cujo perfil de ocupação se modificou consideravelmente nos últimos anos”. O mesmo texto foi apresentado na proposta sobre a venda do espaço da Secretaria de Serviços Urbanos.

Em resposta ao questionamento da reportagem, a Prefeitura reforçou as informações do ofício enviado pelo prefeito ao presidente da Câmara, Estevão Camolesi (PSDB), sobre a retirada do projeto. Porém, nenhuma justificativa foi dada para a proposição das vendas dos terrenos.

Alguns parlamentares estranharam a proposta, visto que a Prefeitura afirma que o município não está endividado. “Não há necessidade de qualquer venda de emergência. A cidade está no azul, os terrenos não estão desocupados e estão localizados em áreas nobres. Não podemos nos desfazer de equipamentos públicos dessa forma, sem a menor necessidade”, declarou o vereador Julinho Fuzari (PSC).

Ele também afirmou que a Prefeitura já vendeu outros espaços públicos e questionou a finalidade da proposta apresentada pelo chefe do Executivo. “"Esse será mais um caso de especulação imobiliária? Já não tiveram tantas na nossa cidade? E, caso o projeto avance e as vendas se concretizem, para onde irão os recursos? Para onde as secretarias serão realocadas? A Prefeitura precisa dar essa e várias outras respostas.”

Recentemente, a Prefeitura de São Bernardo vendeu o espaço destinado ao Centro de Reflexão de Trânsito, localizado ao lado do ginásio Poliesportivo, e outro próximo ao supermercado Bem Barato, no Rudge Ramos.

A Secretaria de Educação ocupa o atual prédio há mais de 30 anos e leva o nome do engenheiro Salvador Arena, empresário brasileiro que fundou a Termomecânica e a Fundação Salvador Arena, uma das escolas mais tradicionais de São Bernardo. "É um símbolo da cidade. O prédio que cuida da nossa educação leva o seu nome e agora vamos nos livrar disso? Não consigo ver uma justificativa plausível para essa venda”, disse Julinho Fuzari.