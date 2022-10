Mauá promoverá encontro de MCs com o movimento Batalha das Pistas

Da Redação



10/10/2022 | 00:01



O Parque da Juventude de Mauá sediará na quarta-feira, a partir das 19h, mais uma edição do Batalha das Pistas. O encontro de MCs, que conta com o apoio da Prefeitura, tem como objetivo incentivar os jovens do município a praticarem os quatro elementos do hip-hop: o rap, a discotecagem, o breakdance e o graffiti.

O intuito do grupo de Mauá, que dá nome ao evento, é difundir a união, a harmonia e o respeito entre os participantes desse tipo de manifestação de arte e a sociedade. A primeira rodada da programação cultural deste mês foi realizada na última quarta-feira, também no Parque da Juventude mauaense.

Neste ano, o movimento Batalha das Pistas completa nove anos de sua criação. O evento desta semana será aberto ao público, com entrada gratuita. O Parque da Juventude, que é o ponto de encontro do grupo, está localizado na Rua Francisco Ortega Escobar, na Vila Noêmia.